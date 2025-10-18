هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي في التشكيل المتوقع أمام إيفرتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل الفريق السماوي اللقاء برصيد 13 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها السيتي إلى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم نحو المربع الذهبي ومطاردة مراكز الصدارة.

ويقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، بحثًا عن مواصلة تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على حصد النقاط الثلاث أمام خصم عنيد مثل إيفرتون.

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا على التشكيل التالي في مواجهة إيفرتون:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.