 بريطانيا: وفاة جيلي كوبر مؤلفة «رايفلز» و«رايدرز» عن 88 عاما - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 4:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا: وفاة جيلي كوبر مؤلفة «رايفلز» و«رايدرز» عن 88 عاما

لندن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:55 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:55 م

توفيت المؤلفة البريطانية جيلي كوبر، المعروفة بروايتيها الأفضل مبيعا "رايفلز" و"رايدرز" عن 88 عاما، بحسب ما أعلنته مديرة أعمالها وأسرتها.

وجاء في بيان من أسرة المؤلفة "وفاتها غير المتوقعة صدمة كبيرة".

وكان أشهر ما ألفته كوبر هي سلسلة "ذا راتشير كرونيكلز" التي جسدت الحياة الجنسية وتجاوزات الأثرياء وركوب الخيل في إنجلترا خلال ثمانينات القرن الماضي. وبيعت ملايين النسخ من الكتب في المملكة المتحدة وحدها.

وتحول أحد كتب السلسلة وهو رايفلز إلى مسلسل بث على منصة "ديزني + تي في" العام الماضي بطولة ديفيد تينانت وأليكس هاسل.

وقالت مديرة أعمالها فيليسيتي بلانت في بيان "كان شرف خلال مسيرتي المهنية العمل مع امرأة حددت الثقافة والكتابة والحوار منذ بدء نشر أولى أعمالها قبل خمسين عاما".

ولدت كوبر في 1937 وبدأت العمل الصحفي في صحيفة محلية في برنتفورد حيث غطت كل المجالات من الحفلات إلى كرة القدم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك