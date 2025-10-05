 رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 4:06 م القاهرة
رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 3:28 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 3:28 م

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صباح اليوم الأحد، استعداد بلاده للمساهمة في المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإرساء إطار عمل مستدام للحكم.

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية عن رئيس الوزراء قوله في منشوره الأسبوعي على مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ووقف الأعمال العدائية، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "إننا على اتصال دائم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. يجب الحفاظ على إمكانية إقامة دولتين في المنطقة، مع وجود ظروف أمنية حقيقية، حيث إن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم يعود بالنفع على المنطقة بأسرها".

وكانت كل من إسرائيل وحماس أعربت عن دعمها لخطة جديدة تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة وضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين.

