الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة

اشتدت قوة الإعصار ماتمو قبل وصوله إلى اليابسة في الصين، اليوم الأحد، مما دفع الحكومة إلى إجلاء حوالي 347 ألف شخص من إقليمي قوانجدونج وهاينان الجنوبيين.

وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 151 كيلومترا في الساعة (94 ميلا في الساعة) صباح الأحد، وفقا للمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة حوالي منتصف النهار. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها.

وألغت مقاطعة هاينان، الواقعة أيضا في مسار العاصفة، الرحلات الجوية وعلقت حركة وسائل النقل العام والعمل بالشركات بدءا من أمس السبت استعدادا للعاصفة.

وذكرت صحيفة ذا بيبر الرسمية الصينية أن المقاطعة أجلت أيضا 197 ألفا و856 شخصا بشكل استباقي.

وأجلت مقاطعة قوانجدونج، التي ستتأثر أجزاؤها الجنوبية الغربية، 151 ألف شخص، وفقا لصحيفة ذا بيبر الرسمية. وقالت ماكاو، التي ليست في المسار المباشر للعاصفة، إنها ستوقف الفصول الدراسية وجلسات الدروس الخصوصية بسبب الأحوال الجوية.

كما تحذر السلطات من هطول أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار إلى ما بين 100 و249 ملم في بعض الأجزاء.

وستتحرك العاصفة بعد ذلك غربا وشمالا، باتجاه شمال فيتنام ومقاطعة يونان الصينية.

وكان إعصار ماتمو قد مر عبر الفلبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار كبيرة، أثرت العاصفة على أكثر من 220 ألف شخص في خمس سهول زراعية ومناطق جبلية شمالية.