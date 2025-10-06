الصليب الأحمر: مستعدون للعمل وسيطا محايدا لإعادة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، استعدادها للعمل وسيطا محايدا للمساعدة في إعادة الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

وقالت رئيسة اللجنة، ميريانا سبولياريتش، في بيان: "مستعدون أيضا لإدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان على المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا.

وأضاف ترامب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غداً الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

ومن جانبها، أكدت حماس، أمس الأحد، التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل "فورية" للمحتجزين والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وقال قيادي بارز في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".