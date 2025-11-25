وزير الدفاع الليتواني يؤكد أهمية توسيع التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع

صرح وزير الدفاع الليتواني الجديد روبرتاس كاوناس، بأنه يعول على تعزيز التعاون مع قطاع الصناعات الدفاعية في ألمانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر غرفة التجارة المشتركة بين ألمانيا ودول البلطيق، قال كاوناس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الثلاثاء، إن "توسيع التعاون مع الصناعة الألمانية بالنسبة لليتوانيا ليس موضع ترحيب وحسب، بل ينطوي على أهمية استراتيجية.. ونحن نرى إمكانات هائلة في الإنتاج المشترك والصيانة وتطوير التكنولوجيا".

وخلال المؤتمر وبحضور كاوناس، وقّعت شركة "كوانتام سيستمز" الألمانية للطائرات المسيرة، وشركة "ايه دي في ديفنس" الليتوانية للصناعات التكنولوجية مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة الطائرات غير المأهولة.

وأشاد كاوناس، الذي تولى مهام منصبه منذ نحو 3 أسابيع، بنشر لواء تابع للجيش الألماني في ليتوانيا بغرض حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال الوزير الليتواني: "لطالما اعتبرت ليتوانيا ألمانيا حليفًا موثوقًا وشريكًا ملتزمًا في الناتو، وها هي الآن تنظر إليها باعتبارها ركيزة موثوقة في دفاعنا الجماعي وذلك من خلال التمركز الدائم للواء ألماني في ليتوانيا".

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعْتَبَر إشارة قوية على الصعيد السياسي والاستراتيجي تفيد بأن الردع في دول البلطيق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدفاع عن أوروبا.

وتخطط ألمانيا لنشر فرقة قتالية جاهزة ومستقلة في ليتوانيا بحلول عام 2027، مع تمركز دائم لنحو 4800 جندي و200 موظف مدني من الجيش الألماني.

ووصف وزير الدولة في الخارجية الألمانية فلوريان هان اللواء الألماني المزمع نشره في ليتوانيا بأنه "تجسيد لالتزامنا حيال الأمن"، مؤكدًا أن تشكيل اللواء يسير حسب الخطة الموضوعة.

كما أشاد هان، بما تم مؤخرا من وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع ذخائر مدفعية تابع لشركة راينميتال الألمانية في ليتوانيا.

وقال إن هذه الخطوة تُعَدُّ "معلما بارزا في التعاون الألماني-الليتواني في مجال الدفاع".