لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها الجوية الليلية إلى تل أبيب حتى 3 فبراير

أعلنت مجموعة شركات "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الخميس، تمديد إلغاء رحلاتها الجوية الليلية إلى تل أبيب حتى 3 فبراير المقبل، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "شركة لوفتهانزا أعلنت إلغاء رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء وسط تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجوم كبير على إيران".

وتضم مجموعة لوفتهانزا أيضاً شركات طيران سويس، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.

وكانت المجموعة أعلنت في وقت سابق اقتصار رحلاتها إلى تل أبيب على الرحلات النهارية بين 15 إلى 31 يناير الجاري، تحسباً لأي تصعيد محتمل مع إيران.

وبموجب القرار الجديد فإنه يجري تمديد القرار لمدة 3 أيام إضافية.

والأربعاء، أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" تعليق رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر"، تحسبا لرد إيراني متوقع على هجوم أمريكي محتمل ضد طهران.

وتقول الولايات المتحدة، إن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة على الطاولة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن تريد إسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ"رد شامل وسريع" حال استهدافها.

ويأتي ذلك على خلفية سقوط ضحايا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية لمدة أسبوعين، بدءا من أواخر 2025، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وتعتبر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران ألد أعدائهما بالمنطقة، وتتهمانها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، وبينها توليد الكهرباء.

وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران بقصف مناطق واسعة في البلاد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.