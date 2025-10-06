 انهيار جليدي في سلوفينيا يودي بحياة 3 متسلقين كرواتيين - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 4:32 م القاهرة
انهيار جليدي في سلوفينيا يودي بحياة 3 متسلقين كرواتيين

ليوبليانا (سلوفينيا) - (أب)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:58 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:58 م

قال مسئولو الإنقاذ، اليوم الاثنين، إن ثلاثة متسلقين من كرواتيا لقوا حتفهم بعدما جرفهم انهيار جليدي في سلوفينيا مطلع الأسبوع.

وكان المتسلقون الثلاثة، قد اختفوا أمس الأحد عندما جرفهم انهيار جليدي عند مسار على جبل توسك بشمال غرب سلوفينيا.

ويُشار إلى أن المتسلقين من كرواتيا، ولكنهم انفصلوا عن المجموعة للمضي في طريقهم على الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 2275 مترًا.

وقال قائد فريق الإنقاذ، ميها أره: "للأسف، أستطيع أن أؤكد أنه تم العثور على المتسلقين الثلاثة ميتين"، مضيفًا أن الثلوج دفنت المتسلقين في أراضٍ وعرة في جبال الألب.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة متسلق مساء أمس الأحد، قبل توقف عملية البحث خلال الليل. وقال المسؤولون إنهم انتشلوا جثتين أخريين اليوم.

