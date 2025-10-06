حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، في أحد المستشفيات، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.

ونشر كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، صورة الزيارة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعبّر عن شكره وتقديره لمبادرة الخطيب التي تعكس روح المحبة والاحترام بين رموز الكرة المصرية.

وتفاعل عدد كبير من جماهير الأهلي والزمالك مع الصورة، مثمنين اللفتة الإنسانية التي تؤكد أن المنافسة تبقى داخل الملعب فقط، بينما تجمع خارجها روابط الود والتقدير المتبادل.

وكان حسن شحاتة قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، أظهرت الفحوصات الطبية على إثرها إصابته بمرض "الصفراء"، ويخضع حاليًا للعلاج والرعاية الطبية تمهيدًا لتعافيه الكامل.