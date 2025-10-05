انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا لجيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

بدأ منتخب مصر الوطني اليوم الأحد تجمعه في القاهرة، إيذانًا بانطلاق معسكره التحضيري لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهد أحد فنادق العاصمة توافد لاعبي المنتخب على مدار اليوم، قبل انطلاق التدريبات المسائية على استاد القاهرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تحت شعار «الطريق إلى 2026».

ويستمر المعسكر حتى 12 أكتوبر الجاري، ويتضمن السفر إلى المغرب في السادس من الشهر نفسه لخوض لقاء جيبوتي يوم 8 أكتوبر، ثم العودة مباشرة إلى القاهرة لمواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات يوم 12 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وتكتسب مواجهة جيبوتي أهمية خاصة للفراعنة، إذ تمثل الخطوة الحاسمة نحو حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال قبل الجولة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن عن قائمة تضم 24 لاعبًا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: عبد العزيز البلعوطي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار.

خط الوسط: حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب، أن بعض العناصر كانت ضمن الحسابات الفنية قبل أن تبعدها الإصابة عن المعسكر، أبرزهم عمر مرموش، محمد عبد المنعم، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور.

ويأمل الجهاز الفني أن يكون هذا المعسكر نقطة انطلاق جديدة نحو استعادة الهيبة القارية والتأهل إلى كأس العالم بعد غياب عن نسخة 2022، في ظل حالة التركيز والحماس التي تسود أجواء المنتخب منذ اليوم الأول للتجمع.