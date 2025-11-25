6 حكام مصريين في كأس أمم أفريقيا 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وشهدت القائمة الرسمية تواجدًا مميزًا للتحكيم المصري بعدما اختار “كاف” ستة حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات النسخة المقبلة من البطولة، وجاءوا على النحو التالي:

حكام الساحة:

محمد معروف

أمين عمر

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور

حسام عزب حجاج

المساعدون:

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم اعتزازه بالثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لحكام مصر، بما يعكس كفاءة ومكانة التحكيم المصري على المستويين القاري والدولي.