تدمير مبنى جامعة الأزهر في غزة إثر غارات إسرائيلية عنيفة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إنَّ طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرقي مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية من آلياتها المتمركزة شرقي وادي غزة تجمعات لمواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع عدة إصابات.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل المواطنين.

وتزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف جامعة الأزهر بمدينة غزة ما أدى إلى تدميرها بالكامل، في إطار القصف المتواصل على البنى التحتية والمرافق المدنية في القطاع.