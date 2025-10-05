ارتكب مستوطنون إسرائيليون، الأحد، سلسلة اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خاصة بحق قاطفي ثمار زيتون مع بداية موسم هذا العام.

ومنذ بداية أكتوبر الجاري، شرع بعض المزارعين الفلسطينيين شمال الضفة بقطف محصول الزيتون.

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على الفلسطينيين وحقولهم، تزداد وتيرتها مع موسم قطف الزيتون خلال أكتوبر، ونوفمبر من كل عام.

في رام الله وسط الضفة، ذكرت مصادر محلية للأناضول أن مستوطنين قطعوا أشجار مثمرة في منطقة مرج سيع الواقعة بين قريتي أبو فلاح وترمسعيا.

ومنع مستوطنون قاطفي زيتون فلسطينيين من إكمال عملهم في أراضيهم بين قريتي رنتيس ودير بلوط غرب رام الله، واضطروهم لمغادرة المنطقة.

وفي قرية أم صفا غرب رام الله، أتلف مستوطنون خزانات مياه وسرقوا ممتلكات من مزرعة المواطن بشير أبو محمد.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة سنجل شمال شرق رام الله وداهمت منزل المواطن عبد المنعم دار خليل، الواقع في الجهة الشمالية من البلدة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية)، في بيان، بأن المستوطنين أقدموا على أعمال تخريب في محيط المنزل، وسرقة ممتلكات وألواح طاقة شمسية، قبل الفرار من المكان.

وفي جنين شمالي الضفة، أجبر مستوطنون مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم في خربة مسعود غرب المدينة، بحجة أنها قريبة من طريق استيطانية، وفق مصادر محلية.

كما حطم مستوطنون 50 شجرة زيتون، في أراضي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي أريحا، اقتحم مستوطنون بأغنامهم تجمع شلال العوجا البدوي شمال المدينة، وتجولوا بين المنازل، وأثاروا حالة خوف في صفوف السكان، وفق بيان لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.

وخلال سبتمبر الماضي شن المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي ألفا و 215 اعتداء، في الضفة الغربية المحتلة بينها 490 اعتداء شنها المستوطنون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، 38 ألفًا و359 اعتداء بحق الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023، منها 7154 اعتداء نفذها مستوطنون، وقتل فيها 33 فلسطينيا، وفق الهيئة نفسها.

وأقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية جديدة، تسببت بتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، تتكون من 455 عائلة وتشمل 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، وفق الهيئة.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة إلى واعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967