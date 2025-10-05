السكة الحديد تُسير الرحلة الـ23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في دعم مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث سيّرت صباح اليوم الرحلة الثالثة والعشرين المخصصة لهذا الغرض، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن هذه الرحلة رفعت إجمالي عدد السودانيين الذين تم نقلهم من مصر إلى وطنهم إلى 21,884 راكبًا منذ انطلاق المبادرة، مؤكدة أن القطارات توفر بيئة آمنة ومجهزة لضمان راحة الركاب طوال الرحلة.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود في اليوم التالي من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباح غدٍ الإثنين لخدمة الركاب مجددًا.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة أداء دورها الوطني والإنساني خلال هذه المرحلة الاستثنائية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتيسير عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم بكل أمان وسلام.