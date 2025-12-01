ترامب: تعليق طلبات اللجوء سيستمر لفترة طويلة

- القرار جاء بعد أيام من إطلاق مشتبه به أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم تعليق طلبات اللجوء "لفترة طويلة" في أعقاب الهجوم على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك في حديثه لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد.

وفي إجابته عن مدة تعليق طلبات اللجوء، قال ترامب: "أعتقد أنها فترة طويلة"، مضيفا: "لدينا ما يكفي من المشاكل. لا نريد هؤلاء الأشخاص".

وعندما سُئل عما إذا كان التعليق سيستمر عاما أو عامين، قال: "لا يوجد حد زمني، ولكنه قد يكون طويلا".

وأوضح أن هذا القرار يستهدف المهاجرين من دول "ذات معدلات جريمة عالية" و"غير صديقة للولايات المتحدة"، مدعيا أن بعض الدول "خارجة عن السيطرة حتى على نفسها".

والسبت، أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق جميع طلبات اللجوء في أعقاب إطلاق مشتبه به أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل إحداهما.