قال صاحب صالة أوسينات للمزادات، جان بيير أوسينات، إن لوحة "المسيح على الصليب" للرسام الفلمنكي بيتر بول روبنس، والتي كان يعتقد أنها مفقودة منذ قرون، بيعت مقابل 2.94 مليون يورو (2.41 مليون دولار) في مزاد أقيم أمس الأحد في فرنسا.

وأوضح أوسينات، أن اللوحة، التي كان متوقعا أن تُباع بمبلغ يتراوح بين مليون و2 مليون يورو، اكتشفت مؤخرا في قصر بباريس بعد أن "ظلت مخفية لقرون"، واصفا اللوحة بأنها "تحفة فنية".

ووفقا لأوسينات، رسم روبنس، أشهر رسام ينتمي للمدرسة الباروكية في فن الرسم في أوروبا، لوحة "المسيح على الصليب" في أوائل القرن الـ17، ويبلغ قياس اللوحة 5.5 × 105.73 سنتيمتر.

ووفقا للإعلام الفرنسي، فقد كان يُعتقد أن اللوحة فقدت منذ عام 1613، وتم اكتشافها في عام 2024 في عقار كان صاحب دار المزادات يستعد لبيعه.

ووُلد روبنس، في مدينة زيجن بولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية عام 1577 لعائلة هولندية لاجئة من الحرب، ونشأ في كولونيا قبل أن تعود عائلته للعيش في أنتويرب.