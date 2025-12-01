باكستان تعلن مقتل 22 مسلحا في خيبر بختونخوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الباكستاني، الاثنين، مقتل 22 مسلحا في عملية استهدفت جماعات مسلحة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أن قوات الأمن نفذت عملية في منطقة ديرا إسماعيل خان بالإقليم، الأربعاء، بناء على معلومات استخباراتية.

وأضاف البيان، أنه تم تحييد 22 مسلحا "مدعومين من الهند" في إطار العملية.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن سابقا مقتل 44 مسلحا منذ 25 نوفمبر الماضي.

وتتركز هجمات الجماعات المسلحة في باكستان بشكل خاص في ولايتي خیبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيتين لأفغانستان.

وتنفذ جماعات مسلحة، تقول إنها تدافع عن حقوق عرقيتي البشتون والبلوش هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في هاتين الولايتين.