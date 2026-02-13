يبدو أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي باتت قريبة من إنهاء ملف مهم يتعلق بمستقبل أحد عناصرها الهجومية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تقدم ملحوظ في مفاوضات تمديد عقد الألماني كاي هافرتز مع الفريق اللندني.

وبحسب ما أورده موقع «توك سبورت»، فإن المباحثات بين الطرفين تسير في اتجاه إيجابي، مع اقتراب التوصل لاتفاق يمنح اللاعب عامًا إضافيًا في عقده، ليبقى داخل ملعب الإمارات حتى صيف عام 2029 بدلًا من الموعد الحالي المحدد في 2028.

ويعكس هذا التحرك ثقة الجهاز الفني بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا في قدرات المهاجم الألماني، رغم ابتعاده لفترة ليست قصيرة عن المشاركة بسبب الإصابات. إذ يرى المدرب أن هافرتز لا يزال عنصرًا مهمًا في مشروع الفريق، وقادرًا على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة عند استعادة جاهزيته الكاملة.

وانضم هافرتز إلى أرسنال في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي، وخلال الفترة الماضية سعى لإثبات قيمته داخل المنظومة الهجومية للفريق، في ظل اعتماد المدرب عليه في أكثر من دور تكتيكي داخل الملعب.

ويمثل اقتراب التمديد رسالة واضحة من إدارة النادي حول رغبتها في الحفاظ على الاستقرار الفني، وتحصين عناصرها الأساسية بعقود طويلة الأمد، خاصة مع استمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وهو ما يدفع الإدارة لتأمين الركائز التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.