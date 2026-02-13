الهلال السعودي يحسمها مبكرا أمام الاتفاق ويواصل التحليق في الصدارة

واصل الهلال السعودي عروضه القوية في دوري روشن للمحترفين بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب الاتفاق بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من موسم 2025–2026، ليعزز موقعه في قمة جدول الترتيب.

ودخل الهلال المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة سيطرته سريعًا عبر محمد كنو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 12 برأسية متقنة استغل بها ركلة ركنية من الجهة اليسرى، مانحًا فريقه الأفضلية المبكرة. وكاد اللاعب نفسه أن يضاعف الغلة بعد خمس دقائق فقط، إلا أن حارس الاتفاق تصدى لمحاولته ببراعة.

واستمرت الأفضلية الهلالية، ليضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 31 مستفيدًا من هفوة لحارس المنافس، بعدما سقطت الكرة من بين يديه لتجد قائد الهلال جاهزًا لإيداعها الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال محاولاته لتعزيز التقدم، حيث تألق حارس الاتفاق في التصدي لتسديدة قوية من سافيتش قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد للتألق أمام رأسية كوليبالي في الدقيقة 53، محافظًا على بقاء الفارق عند هدفين.

وأهدر روبن نيفيز فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثالث بعدما انفرد بالحارس، لكنه فضّل التمرير إلى مالكوم بطريقة لم تكتمل، لتضيع فرصة توسيع الفارق. كما ألغى الحكم هدفًا آخر لكنو في الدقيقة 78 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليبقى الانتصار عند حد الثنائية.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، مؤكدًا استمراره في المنافسة بقوة على اللقب، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السادس.