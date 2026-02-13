الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: بناء قيادة وطنية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة الشعبية تنطلق في مواقفها من كون الشعب الفلسطيني ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي، حيث يشكل الاحتلال الإسرائيلي التناقض الرئيسي، ما يستوجب حشد جميع القوى الفلسطينية في إطار جبهة مقاومة موحدة لمواجهته.

وأوضح مزهر، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن تجارب حركات التحرر في العالم، كما في فيتنام والجزائر، أثبتت أن توحيد القوى المقاومة ضمن جبهة وطنية كان عاملاً حاسماً في مواجهة الاحتلال.

وأكد أن الجبهة رأت منذ الانتفاضة الأولى ضرورة بناء قيادة وطنية موحدة تضم مختلف الفصائل، بما فيها القوى الإسلامية.

وأشار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن حالة الاستقطاب والانقسام والتنافس الفصائلي أثّرت سلباً على مسار النضال الوطني الفلسطيني، رغم الدور المؤثر الذي لعبته الجبهة الشعبية في الانتفاضة الأولى.

ونوه بأن الجبهة بذلت جهوداً كبيرة لتقريب المواقف وتغليب البعد الوطني على الحسابات الحزبية.