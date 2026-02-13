 تعليق ساخر من أهلي جدة بعد اكتساح الشباب بخماسية - بوابة الشروق
الجمعة 13 فبراير 2026 8:16 م القاهرة
تعليق ساخر من أهلي جدة بعد اكتساح الشباب بخماسية

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 8:07 م | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 8:07 م

لم يكتف النادي الأهلي السعودي بالفوز الكبير الذي حققه على نظيره الشباب "5-2" في دوري المحترفين، ليطلق تعليقا ساخرا عبر حسابه الرسمي.

وكتب الأهلي بعد الفوز بخماسية: "بدري عليك والله بدري"، مرفقا ما كتبه بالرقم (5)، كما نشر النادي صورة كتب فيها (في الغابة، لا يوجد إلا أسد واحد)، علما بأن لقب الشباب هو "الليوث".

وبفوزه على الشباب قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، ونقطة عن النصر الثالث الذي يلعب لاحقا مع الفتح.

أما الشباب فبخسارته العاشرة هذا الموسم، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

 


