السجن لوزيرة بريطانية في بنجلاديش بتهم فساد

ذكرت وسائل إعلام محلية في بنجلادش، اليوم الاثنين، أن محكمة أصدرت حكما بسجن المشرعة البريطانية والوزيرة السابقة توليب صديق عامين في قضية فساد تتعلق بتخصيص قطعة أرض بشكل غير قانوني.

وصدر الحكم غيابيا دون أن تمثل توليب ولا خالتها رئيسة وزراء بنجلادش السابقة الشيخة حسينة ولا شقيقة حسينة الشيخة ريحانة أمام المحكمة، وكلهن متهمات في القضية، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وذكرت التقارير المحلية أنه جرى الحكم على حسينة بالسجن خمس سنوات وعلى ريحانة بالسجن سبع سنوات.

وصدر حكم على حسينة، التي فرت إلى الجارة الهند في أغسطس 2024، على خلفية احتجاجات حاشدة ضد حكومتها، بالإعدام الشهر الماضي بسبب القمع العنيف الذي مارسته حكومتها ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وصدر حكم آخر عليها قبل أيام بالسجن لمدة 21 عاما في قضايا فساد أخرى.

وقال الادعاء إنه تم تخصيص الأرض بشكل غير قانوني عن طريق استغلال النفوذ السياسي إلى جانب تواطؤ مع مسئولين كبار.

واتهم الادعاء السيدات الثلاث باستغلال سلطاتهن للحصول على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 13610 أقدام مربعة خلال شغل حسينة لمنصب رئيسة الوزراء.

ولم يكن معظم المتهمين والذين يبلغ عددهم 17 حاضرين عند النطق بالحكم.

وسبق أن رفضت توليب هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "تشويه له دوافعه السياسية". واستقالت في يناير من منصبها كوزيرة مسئولة عن الخدمات المالية وجهود مكافحة الفساد في المملكة المتحدة بعد التدقيق في علاقاتها المالية بحسينة.