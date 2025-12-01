مصر وإيطاليا وتونس يحصدون جوائز الدورة العاشرة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

- الإيطالي "Screen" يفوز بأفضل عرض في مسابقة العروض الكبرى

- مصر تفوز بأفضل عرض في مسرح الطفل والشارع بـ"الجميلة والوحش" و"الأولاد الطيبون يستحقون العطف"

- العرض التونسي البحريني "ماسح الأحذية" يفوز بأفضل مونودراما

- هاني رمزي يهدي تكريمه لوالدته

- إطلاق اسم سهير المرشدي على الدورة 11

أقيم مساء أمس الاثنين، حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، والتي قدمته الفنانة الأردنية دلال فياض، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك، ورئيس بلدية ظفار الدكتور أحمد الغساني، ومدير إدارة المسرح بالشارقة أحمد بو رحيمة، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وعدد من النجوم منهم إلهام شاهين، وهالة صدقي، وسهير المرشدي، وصابرين، وعمرو عبدالعزيز، وحسام داغر، وسامح الصريطي، وأمير شاهين، ومروة عبدالمنعم، ومنى هلا.

وأعلنت لجان التحكيم، جوائز مسابقات العروض بالمهرجان، ففي مسار العروض الكبرى، حصل عرض "screen" على جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل، وحصل sungwoo shin"على جائزة عماد الشنفري لأفضل مؤلف عن عرض Black Stain، وحصل Jesus Salgado، على جائزة سعد أردش لأفضل مخرج، عن عرض "political business".

وحصل عرض "Between Heavenand earth"، على جائزة الجمعية العمانية للمسرح للجنة التحكيم الخاصة، وحصل "Roberto Vero" على جائزة حميد سمبيج لأفضل ممثل عن عرض Screen.

كما حصلت الفنانة Annabelen Rebellato على جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة عن عرض political Business، وحصل عرض screen على جائزة مسرح الخليج العربي، لأفضل سينوغرافيا.

أما مسار مسابقة المونودراما، ففاز العرض التونسي البحريني "ماسح الأحذية" بجائزة الرئيس الفخري للهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم كأفضل عرض متكامل.

وحصل العرض السعودي "مزاد عاطفي"، على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة، وحصل الفنان المصري عاصم ترك على جائزة محمد الحملي لأفضل ممثل، وحصلت الفنانة الإيطالية chiara orefice، على جائزة إلهام الفضالة لأفضل ممثلة.

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، حصل عرض المصري"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" على جائزة الجمعية العمانية للمسرح لأفضل عرض متكامل.

أما في مسابقة مسرح الطفل، حصل العرض المصري "الجميلة والوحش " على جائزة شهاب جوهر، لأفضل عرض متكامل، وحصل العرض التونسي " حماة الأرض" على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة.

وفاز عرض Political business، بجائزة مسرح البحر المتوسط الدولية، وحصل بعض الممثلين على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، ومنهم أفنان عبد السميع عن عرض "مزاد عاطفي"، وكامل شاويش على عن عرض "أنا والعذاب وهواك"، ومحمد علي العباسي عن عرض "ماسح الأحذية"، ونيللي الشرقاوي عن عرض "الوحش"، وعبدالرحمن مصطفى عن عرض "الأولاد الطيبيين يستحقون العطف"، ونوار سامح عن نفس العرض.

وخلال حفل الختام، كرم الفنان هاني رمزي، بدرع سميحة أيوب التقديري من المهرجان والذي أهداه إلى والدته، كما كرمت الفنانة إلهام شاهين بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان محمد رضوان والفنان الكويتي شهاب جوهر بدرع سميحة أيوب التقديري.

كما كرم المخرج الفرنسي هارولد ديفيد (الشخصية الدولية المكرمة)، ومنح درع المهرجان الشبابي للمكرمين الفنانة المصرية الألمانية تقى الفوال، والفنان الكويتي محمد الحملي، وكرم المهرجان الفنانة المصرية نغم صالح كأفضل شخصية مسرحية شابه للعام.

وقدمت الفنانة جنات، فيديو كليب "بنعرف نفرح" خلال حفل الختام، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وشاركها الفيديو كليب العديد من الفنانين المشاركين في الدورة العاشرة من المهرجان، من إخراج محمد هشام، وألحان كريم نيازي، وكلمات محمود كلازا، وتوزيع يوسف حسين.

وأعلن المخرج مازن الغرباوي، خلال الحفل، أن الدورة القادمة من المهرجان ستحمل اسم الفنانة سهير المرشدي.