ترامب لا يعرف أي جزء من جسده تم مسحه بالرنين المغناطيسي

فند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير تحدثت عن مشاكل إدراكية دفعت إلى إجراء فحص رنين مغناطيسي (MRI) على دماغه، وأكد أن نتائج الفحوص "مثالية" وأنه تفوق في اختبار معرفي منفصل.​



وأدلى ترامب بهذه التصريحات أثناء حديث مع صحفيات على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، مشيرا إلى أن الفحص أجري في أكتوبر 2025 بمركز والتر ريد الطبي كجزء من فحص روتيني، ووصف التقارير المضادة بأنها "كاذبة".​



وأضاف ترامب مخاطبا إحدى الصحفيات: "حصلت على علامة ممتازة، وهو أمر لا يمكنك فعله"، ثم وجه كلامه لأخرى بجوارها قائلا: "ولا أنت كذلك"، مع تحدي نواب ديمقراطيين مثل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بإجراء الاختبار نفسه.​

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن ترامب تأكيده أنه سينشر نتائج فحص "الرنين المغناطيسي" قائلا: "إذا أردتم نشرها، فسأنشرها"، مؤكدا أنه "لا يعرف أي جزء من جسده تم مسحه ضوئيا".

واكتفى ترامب بالتأكيد أن "نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي كانت ممتازة"، في حين يرفض البيت الأبيض توضيح سبب خضوع الرئيس لتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء فحصه الطبي، الشهر الماضي، أو على أي جزء من جسده، وفق الوكالة.