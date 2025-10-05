تركي آل الشيخ: موسم الرياض جذب 20 مليون زائر من 135 دولة

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، أن موسم الرياض جذب 20 مليون زائر من 135 دولة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأحد، أن الجمعة المقبلة 10 أكتوبر انطلاق "موسم الرياض 2025 "عبر مسيرة ضخمة، والعروض في افتتاح موسم الرياض 2025 الجمعة القادمة ستكون مجانية.

وحدد ال الشيخ يوم الجمعة المقبل بتاريخ 10 أكتوبر موعد انطلاق الموسم الذي سيبدأ بمسيرة كبيرة من بوليفارد وورلد، لافتا إلى أن فعاليات الموسم جذبت في العام المنصرم نحو 20 مليون زائر من 135 دولة، مشيرا إلى الموسم بنسخته الجديدة 2025 سيركز على المحتوى المحلي.

وأوضح أن الموسم بنسخته الجارية سيضم نحو 11منطقة ترفيهية و15 بطولة عالمية، و34 معرضا ومهرجانا في الموسم الترفيهي بجانب حضور 2100 شركة 95% منها محلية.

ويستهدف موسم الرياض الذي انطلق عام 2019 جميع الفئات العمرية، إذ يتضمن فعاليات متنوعة تتناسب مع ذائقة الجميع ومع مستويات الدخل المختلفة، ما يجعله وجهة بارزة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين لتثري حياتهم وتدخل البهجة في قلوبهم.