 وفاة الموسيقي والمغني والممثل الشهير جيمي كليف عن عمر ناهز 81 عاما - بوابة الشروق
الإثنين 24 نوفمبر 2025 4:22 م القاهرة
وفاة الموسيقي والمغني والممثل الشهير جيمي كليف عن عمر ناهز 81 عاما

نيويورك - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 3:33 م | آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2025 - 3:33 م

توفي جيمي كليف، رائد موسيقى الريجي الكاريزمي والممثل الذي نشر رسائل الفرح والتحدي والصمود في أعماله الكلاسيكية مثل "ميني ريفرز تو كروس" و"يو كان جيت إت إف يو ريلي وونت" و "فيتنام"، والذي شارك في بطولة الفيلم الأيقوني "ذا هاردر ذي كام"، عن عمر يناهز 81 عاما.

ونشرت أسرته، اليوم الاثنين رسالة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنه توفي نتيجة "نوبة عصبية تلاها التهاب رئوي"،ولم تتوافر معلومات إضافية على الفور.

وجاء في البيان: "إلى جميع معجبيه حول العالم، نرجو أن تعلموا أن دعمكم منحه القوة طوال مسيرته المهنية بأكملها.. لقد قدر حقا كل معجب ومعجبة على محبتهم."

وكان كليف، من أصل جامايكي، يمتلك صوتا طنانا مفعما بالحيوية وموهبة في صياغة العبارات المشهورة وكلمات الأغاني ذات الطابع الاجتماعي.

كما انضم إلى الساحة الموسيقية الناشئة في كينجستون، عاصمة جامايكا، في سن المراهقة، وساهم في قيادة حركة في الستينيات شملت مغنيين اصبحوا نجوما فيما بعد مثل بوب مارلي، وتوتس هيبرت وبيتر توش.

