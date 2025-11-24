باريس سان جيرمان يراقب مدافع بايرن ميونخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن هناك اهتمام كبير من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ الألماني.

ويعد أوباميكانو ركيزة أساسية في دفاع بايرن، ويعتمد عليه المدرب البلجيكي فينسنت كومباني بشكل أساسي، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة.

وذكر فلوريان بليتنبرج الصحفي المتخصص في الكرة الألمانية عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن باريس سان جيرمان على الرغم من أنه لم يبدأ مفاوضات رسمية لمض أوباميكانو لكنه يرغب في معرفة رأي اللاعب بشأن إمكانية الانتقال إلى صفوفه أولا.

وأوضح بليتنبرج أن مدافع البايرن يحظى أيضا باهتمام كبير من جانب ريال مدريد الإسباني الذي يسعى للتعاقد مع مدافع جديد لعلاج أزماته الدفاعية المتكررة.