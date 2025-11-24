فرنسا: مباحثات بناءة ومفيدة مع واشنطن حول أوكرانيا في جنيف

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن المباحثات التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، بين دول أوروبية والولايات المتحدة، حول أوكرانيا، كانت "بناءة ومفيدة".

وأضاف في تدوينة له، الاثنين، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المباحثات ناقشت خطة السلام الأمريكية حول أوكرانيا.

الوزير الفرنسي أشار إلى أنه التقى في جنيف بوزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ونظرائه الأوروبيين.

وأوضح أن العمل مستمر لتحديد شروط سلام تحترم سيادة أوكرانيا وتضمن مصالح وأمن أوروبا.

واحتضنت مدينة جنيف السويسرية أمس الأحد، اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن المسؤولين الأوكرانيين يرون أن مسودة خطة السلام التي أُعدّت بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تعكس مصالحهم الوطنية.

وفي بيان سابق الأحد، أعلن البيت الأبيض عن مسودة خطة سلام مُحدَّثة ومنقَّحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

والجمعة، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، من بينها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.