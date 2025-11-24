المتحدث باسم الحكومة الألمانية: ميرتس يقوم بزيارته الرسمية الأولى لإسرائيل قبل نهاية العام

يجري المستشار الألماني فريدريش ميرتس، زيارته الرسمية الأولى لإسرائيل قبل نهاية العام، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، إن موعد الزيارة الدقيق سيُعلن – كما هو معتاد – في الأسبوع الذي يسبق الزيارة.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت أن من المقرر القيام بالزيارة يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل.

يُذْكَر أنه في حين تحتفظ ألمانيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، فإن قرار ميرتس في وقت سابق من هذا العام بتعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة الفلسطيني، أدى إلى توتر مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت برلين، قررت مؤخرا رفع هذا الحظر الجزئي على صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.