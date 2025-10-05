ترامب: سنقضي بالكامل على حماس إذا قررت البقاء في السلطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي بشكل كامل على حركة حماس إذا قررت البقاء في السلطة.



وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن التعامل مع التنظيمات المسلحة التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط سيكون مختلفًا في حال عودته إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن الأمن الإسرائيلي يشكل أولوية بالنسبة له.



وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى استعدادًا لإنهاء القصف في غزة، في حال تم التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف إطلاق النار وضمان أمن إسرائيل.

وقال ترامب إنه سيعرف قريبًا ما إذا كانت حركة حماس جادة في مواقفها الأخيرة، موضحًا أن تقييم النوايا سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد الخطوات المقبلة.