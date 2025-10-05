اليونان: توقعات بهبوب عواصف وموجة جديدة من الأمطار الغزيرة

بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت تحسنا في الطقس بشكل نسبي مع سماء صافية في معظم أنحاء اليونان، ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن موجة جديدة من الأمطار الغزيرة من المتوقع أن تجتاح اليونان من الغرب.

وتبدأ هذه الظاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الاثنين وتبلغ ذروتها بعد غد الثلاثاء، ثم تخف اعتبارا من يوم الأربعاء، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وطبقا للتوقعات وعلى الرغم من أن جزر البحر الأيوني والبر الرئيسي الغربي وأجزاء من شمال اليونان سوف تتأثر بالتأكيد، فإن منطقة أثينا الكبرى سوف تتحمل العبء الأكبر من سقوط الأمطار.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية السكان في المناطق الشرقية مثل سباتا وبيانيا والضواحي الشمالية مثل هالاندري وماروسي ووسط مدينة أثينا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.