كييف تعلن إسقاط 39 صاروخا و439 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 39 صاروخا و439 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 549 وسيلة هجوم جوي، منها 496 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميليروفو، وأوريل، وشاتالوفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، وكاشا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، وصاروخان باليستيان من طراز "كيه إتش - 47إم2 كينجال" تم إطلاقهما من منطقة ليبيتسك، و42 صاروخ كروز من طرازي "إسكندر - كيه" و"كيه إتش-101" تم إطلاقها من مناطق سامارا، وكورسك، وبريانسك، و9 صواريخ كروز من طراز "كاليبر" تم إطلاقها من البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار سلاح الجو الأوكراني، إلى أن "الهدف الرئيسي للهجوم كان منطقة لفيف".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 14:00 اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 478 هدفا جويا، من بينها 439 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، وصاروخ باليستي واحد من طراز "كيه إتش-47إم2 كينجال"، و32 صاروخ كروز من طرازي "إسكندر-كيه" و"كيه إتش-101"، وستة صواريخ كروز من طراز "كاليبر".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، إن "وحدات الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن "11 مسيرة تم تدميرها فوق مقاطعة بيلجورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيرات فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية موردوفيا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.