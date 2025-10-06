كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه ، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.

وأشار المركزي ، في بيان له اليوم ، الاثنين ، إلى ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرج بالاحتياطي إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، مقابل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس ، بزيادة قدرها 1.755 مليار دولار ، فيما تراجع حجم العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي إلى 33.649 مليار دولار ، مقابل 35.122 مليار دولار ، وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 44 مليون دولار ، مقابل نحو 43 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.