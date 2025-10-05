وزير الدفاع الألماني يدعو إلى تعزيز مساهمات الدولة في قطاع الصناعات الدفاعية

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تعزيز مساهمات الدولة الألمانية في قطاع الصناعات الدفاعية.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، قال بيستوريوس:" نحن بحاجة إلى مساهمات الدولة، وأنا على قناعة راسخة بذلك، أيضا لضمان بقاء الخبرات التقنية وفرص العمل داخل ألمانيا"، ولفت الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن الهدف هو الحفاظ على الشركات التي تمتلك تقنيات أساسية.

ورأى بيستوريوس أنه يحظى في هذا التوجه بدعم وزير المالية لارس كلينجبايل (الذي يترأس الحزب الاشتراكي)، وأردف:" جميع زملائي في مجلس الوزراء يدركون مدى أهمية تقنياتنا الأساسية بالنسبة لأمن بلادنا. لذلك ننظر حاليًا في وضعي شركتي تصنيع الدبابات /كيه إن دي إس/ وشركة بناء السفن /تي كيه إم إس/"، وذكر أن النقاش يدور حول نسبة حصة الدولة المحتملة في هاتين المؤسستين أو مدى سرعة تنفيذ المشاركة الحكومية فيهما.

وأضاف بيستوريوس أن قطاع الصناعات الدفاعية يعيش حاليًا "حالة حمى البحث عن الذهب (أي السعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة)"، قائلاً إن "قطاع الصناعات الدفاعية يحقق في الوقت الراهن أرباحًا كبيرة، ولكن علينا كصانعي سياسة أن نضمن عدم الدخول في دوامة تضخم أسعار التسلح، فذلك لن يخدم أحدًا — حتى هذا القطاع نفسه".