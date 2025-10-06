مستوطن إسرائيلي يدهس سيدة فلسطينية وطفليها جنوبي الخليل

أقدم مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على دهس أم وطفليها على مفرق زيف جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

جاء ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال اقتحاماتها لبلدات القبيبة شمال غرب القدس والظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت مواطنًا من قرية دير جرير بمحافظة رام الله، وسط انتشار عسكري واسع في المناطق، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفادت مصادر محلية بإصابة أم وطفليها بجروح، صباح اليوم، إثر تعرضهم لعملية دهس متعمدة نفذها مستوطن على مفرق زيف جنوب مدينة الخليل، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

فيما هرعت طواقم الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي حادث الدهس وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال بحق المواطنين في أنحاء الضفة الغربية، حيث تشهد الطرق والمناطق القريبة من المستوطنات تكرارًا لعمليات الدهس والاعتداءات.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها المتكررة لمدن وبلدات الضفة، حيث اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وبلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، ونشرت جنودها في شوارع البلدة وعلى أسطح المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن خير صادق معالي بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير بمحافظة رام الله، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ أسابيع تصعيدًا ميدانيًا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، يتخلله اعتقالات، واقتحامات للمنازل، واعتداءات متكررة بحق المواطنين.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.



