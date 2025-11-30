عدد من يعيشون بمفردهم بمنزل خاص في كوريا الجنوبية يتجاوز 8 ملايين

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في منزل خاص (أسرة مكونة من شخص واحد) في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 8 ملايين شخص، مع تقديرات تشير إلى أن هذا الاتجاه سيستمر في التصاعد بينما تعاني البلاد من ركود في معدل المواليد وشيخوخة السكان، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الأحد.

وبلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد 05ر8 مليون بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 1ر36 % من المجموع الكلي، وفقا لكتاب حقائق الضمان الاجتماعي الصادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية.، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واستمر هذا الرقم في الارتفاع المطرد من 2ر5 مليون في عام 2015 إلى 64ر6 مليون في عام 2020، وهو ما يمثل 7ر31 % من جميع الأسر ويتجاوز حاجز 30 % لأول مرة في التاريخ.

وفي حال إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي، فمن المتوقع أن يصل عدد الأسر المكونة من شخص واحد إلى 55ر8 مليون في عام 2027، و 71ر9 مليون في عام 2037، و 94ر9 مليون في عام 2042.

وفي غضون ذلك، تجاوز عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر حاجز 10 ملايين لأول مرة العام الماضي، مع دخول كوريا الجنوبية مجتمع "فائق الشيخوخة"، حيث تجاوزت نسبة سكانها المسنين 20%.





