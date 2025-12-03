الأهلي يدرس خوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر

يدرس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة ييس توروب، خوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة إنبي المقررة يوم 11 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

من المتوقع أن يحسم توروب قرار خوض المباراة الودية خلال الجلسة التي سيعقدها مع جهازه المعاون غدًا، حيث سيتم بحث برنامج الإعداد والتأكد من حالة المصابين ومدى استعدادهم للمباراة.

وسيعود كل من حسين الشحات وأشرف داري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المباريات السابقة.

وكان الأهلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد عودته من المغرب، حيث توجه توروب إلى الدنمارك لقضاء إجازته مع أسرته. ومن المقرر أن يعود غدًا لقيادة تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة القادمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حافظ على صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، وتعادله مع الجيش الملكي المغربي 1-1، ليحصد 4 نقاط من أول مباراتين.