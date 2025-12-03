وزير التجارة الماليزي السابق يتولى رئاسة الهيئة الاستثمارية

عَيّن وزير التجارة الماليزي السابق ظافر عزيز رئيسا لهيئة التنمية الاستثمارية الماليزية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مكتب رئيس الوزراء، قال في بيان، إن ظافر عزيز سوف يترأس الهيئة المسئولة عن جذب الاستثمار لمدة عامين، بدءا من اليوم الأربعاء.

وكان ظافر، 52 عاما، قد قاد مفاوضات التجارة بين ماليزيا والولايات المتحدة التي أسفرت عن خفض واشنطن للرسوم على السلع الماليزية من 25% إلى 19%.

كما وصلت الاستثمارات لمستوى قياسي خلال العام الماضي.

وقال مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم، إنه سيكلف زافرول بمسئوليات إضافية سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.