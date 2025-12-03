 أردوغان: الاقتصاد التركي يواصل مسار نموه منذ 21 ربعا - بوابة الشروق
أردوغان: الاقتصاد التركي يواصل مسار نموه منذ 21 ربعا

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 1:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 1:41 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اقتصاد بلاده واصل نموه في الربع الثالث من عام 2025، ليسجل بذلك مسار نمو مستمر دون انقطاع منذ 21 ربعا.

جاء ذلك في خطاب له الأربعاء، أما كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي.

وذكر الرئيس أردوغان أن الاقتصاد التركي حافظ على مسار مستقر مسجلا نموا سنويا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث لعام 2025، لتصبح تركيا الرابعة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، ليسجل رابع أسرع نمو اقتصادي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والخامس بين دول مجموعة العشرين.

وسجل معدل التضخم في تركيا 0.87 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر المنصرم، ليتراجع المؤشر السنوي إلى 31.07 بالمئة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التضخم الشهري في نوفمبر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، والتضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، وأن التحسن تجاوز 44 نقطة مئوية مقارنة بمايو 2024.​​​​​​​

 


