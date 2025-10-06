سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- خلال عامين من الإبادة برزت مآسي أطفال قضوا جوعا وآخرين يصارعون الموت تحت الحصار

- محمد المطوق (عام ونصف) فقد ثلث وزنه ويرضع ماء بدل الحليب

- كريم معمر (3 أعوام) يعاني مرضا وراثيا تفاقم مع نقص الغذاء والعلاج

- أسامة الرقب (4 أعوام) بات وزنه 9 كيلوغرامات فقط وتحول لـ"هيكل عظمي"

- مسك المدهون (6 أعوام) تعجز عن الكلام والجلوس بسبب ضمور دماغي ازداد سوءا مع المجاعة

- الرضيعة جنان السكافي (4 شهور) توفيت بين ذراعي أمها جراء نقص الغذاء والدواء

- الأطفال رانيا ورؤى وراسيل وغدير وعصفور ماتوا جوعا فيما يرقدون آخرون في المستشفيات بلا علاج

يوما بعد آخر، وعلى مدار عامين، تشتد وتيرة الحصار الإسرائيلي الجائر على الفلسطينيين في قطاع غزة، بمنع دخول الغذاء والدواء.

وتوالت قصص مأساوية لأطفال قضوا جوعا وآخرين يرقدون على أسرة النزوح والمستشفيات بأجساد هزيلة تصارع الموت.

فخلال عامين من حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي، لم تقتصر المأساة على ضحايا العدوان العسكري المباشر.

إذ حصدت سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة، وما سببته من سوء تغذية، أرواح 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.

وفي 22 أغسطس 2025 أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حالة المجاعة في مدينة غزة شمال القطاع.

وتوقعت المبادرة - دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية - امتداد المجاعة إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب).

وتضم المبادرة 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، والصحة العالمية، وأوكسفام، و"أنقذوا الأطفال".

وخلال الشهور الماضية، حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن "ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة".

• محمد.. جسد هزيل يستجدي الحليب

في يوليو الماضي، ظهر الطفل محمد المطوق (عام ونصف) في خيمة نزوح غرب غزة بجسد لا يتجاوز وزنه 6 كيلوجرامات، بعد أن فقد 3 كيلوجرامات بسبب سوء التغذية.

أضلاعه البارزة وبكاؤه الواهن فضحا سياسة التجويع الإسرائيلية، فيما لم تجد والدته سوى ماء تُسكته به، بعدما نفد الغذاء والحليب.

ويعيش الطفل الذي انتشرت صوره في أنحاء العالم، ظروفا صحية ومعيشية متردية تهدد حياته، بعدما بدأ الجوع يفتك بجسده؛ جراء إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس الماضي تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات قليلة جدا لا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

• كريم.. أنفاس معلقة بأنبوب أكسجين

كريم معمر (3 أعوام) لا يتجاوز وزنه 7 كيلوجرامات، ويتنفس بصعوبة خلف أنبوب أكسجين، بعدما أنهكه الجوع والمرض جراء الحصار الإسرائيلي.

يعاني كريم من "متلازمة فانكوني" الوراثية، لكن الحصار الإسرائيلي ونقص العلاج والمكملات الغذائية ضاعفا هشاشته، ليصبح جسده شاهدا حيا على جريمة التجويع.

وهذه المتلازمة حالة كلوية نادرة، إذ تفشل الأنابيب الكلوية القريبة في إعادة امتصاص المواد الأساسية، مثل الجلوكوز، والفوسفات، والأحماض الأمينية والبيكربونات، ما يؤدي لإفرازها في البول.

وتشمل الأعراض: كثرة التبول والعطش الشديد وآلام العظام وضعف العضلات.

• أسامة.. هيكل عظمي على سرير مستشفى

أسامة الرقب (4 أعوام) تحول إلى ما يشبه الهيكل العظمي، بعدما تراجع وزنه إلى 9 كيلوجرامات فقط، في وقت يفترض أن لا يقل عن 16 كيلوجراما.

جسده الهزيل، الذي برزت فيه عظام الصدر والبطن، ظهر في مقطع مصور أثار صدمة واسعة، ليكشف حجم المأساة الإنسانية والعجز عن توفير الغذاء أو العلاج تحت وطأة الحصار الإسرائيلي.

• مسك.. صمت موجع

مسك بلال المدهون (6 أعوام) تعيش بمدينة غزة صامتة بلا قدرة على النطق أو الجلوس، بعدما برزت عظامها الهشة جراء ضمور دماغي تفاقم مع سوء التغذية.

• نماذج من وفيات التجويع الإسرائيلي:

- 30 أغسطس 2025:

وفاة الرضيعة رانيا غبن في "مستشفى الرنتيسي"، متأثرة بسوء التغذية ونقص العلاج.

- 23 أغسطس 2025:

وفاة راسيل أبو مسعود (شهران) في "مستشفى ناصر"، بعدما وثقت عدسات الكاميرا جسدها الهزيل داخل ثلاجة الموتى.

- 22 أغسطس 2025:

الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) تفقد حياتها متأثرة بسوء التغذية، فيما قال والدها إن ابنته "توفيت بسبب نقص الحليب"، وإغلاق المعابر حال دون توفيره.

- 7 أغسطس 2025:

فارقت رؤى ماشي (عامان) الحياة في "مستشفى ناصر" بخان يونس، وأفاد الأطباء بأنها ماتت بسبب الجوع.

محمد زكريا عصفور (عام وأربعة شهور) يفارق الحياة في "مستشفى ناصر" بسوء تغذية، وتداول ناشطون صورا لجسده وقد برزت عظامه بشكل مخيف.

- مايو 2025:

الشابة الفلسطينية آية السكافي تفقد رضيعتها جنان (4 شهور)، التي توفيت بين ذراعيها بسبب سوء التغذية ونقص الدواء.

وقالت الأم إنها تخشى أن يلقى طفلها الآخر المصير ذاته، في ظل استمرار الإبادة والحصار الإسرائيليين.

وفاة الطفلة جنان صالح السكافي في مستشفى الرنتيسي؛ بسبب سوء التغذية والجفاف.

محمد مصطفى ياسين (4 أعوام) يفارق الحياة بسبب الجوع، بحسب الدفاع المدني.

- 14 أغسطس 2024:

لينا الشيخ خليل (4 سنوات) تفقد حياتها وسط قطاع غزة بسوء التغذية.

- يوليو 2024:

وفاة الطفل حكمت بدير (6 أعوام) جراء سوء التغذية في دير البلح.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.