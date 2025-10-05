وزير الخارجية يزور معهد العالم العربي في باريس

زار بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد عهد العالم العربي في باريس، حيث التقى خلال الزيارة مع السيد جاك لانج رئيس المعهد ووزير الثقافة الفرنسى الأسبق.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الدور الثقافي الرائد الذي يضطلع به المعهد في تعزيز التواصل الحضاري بين العالمين العربي والفرنسي، وابراز الثقافة العربية كأحد روافد التراث الإنساني المشترك، موضحاً أهمية الحفاظ على التراث العالمي كركيزة لتعزيز قيم التنوع والتفاهم والروابط الإنسانية والحضارية بين الشعوب، مشيراً إلى أهمية الشق الثقافى في السياسة الخارجية المصرية كأحد أدوات الربط والتواصل مع العالم الخارجي. وأشاد وزير الخارجية فى هذا السياق بالعلاقات الثقافية الوثيقة التي تربط مصر بفرنسا.

وقد قام وزير الخارجية بتفقد معرض "كليوباترا" المقام بالمعهد، مشيداً بما يقدمه من رؤية فنية متميزة تجسد العمق التاريخي للحضارة المصرية.

من جانبه، أعرب رئيس المعهد عن ترحيبه بزيارة الوزير عبد العاطي، مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم أنشطة المعهد وتطوير التعاون الثقافي العربي–الفرنسي، لافتا إلى أن الفعاليات المصرية التي يستضيفها المعهد تحظى بإقبال جماهيري واسع، لما تتمتع به مصر من مكانة خاصة لدى الفرنسيين.