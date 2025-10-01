تحالف أسطول الحرية يعلن إبحار سفينة الضمير مجددًا نحو غزة

أعلن تحالف أسطول الحرية انطلاق سفينة "الضمير" التابعة له من مدينة "أوترانتو" الإيطالية نحو قطاع غزة بعد أن كانت قد تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة قبالة سواحل مالطا في مايو الماضي أثناء استعدادها للانطلاق في رحلة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وقال التحالف عبر حسابه على منصة "إنستجرام" الأمريكية، الثلاثاء، إن سفينة "الضمير" أبحرت من ميناء أوترانتو مساء أمس، متجهة إلى غزة.

ويشارك تحالف أسطول الحرية في "أسطول الصمود العالمي" الذي يضم أيضا حركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ويبلغ طول سفينة "الضمير" 68 مترًا، وانطلقت بعد خضوعها للإصلاحات والصيانة اللازمة بعد الهجوم عليها عبر طائرات مسيرة، وسط هتافات مؤيدة لفلسطين من عدد كبير من المتضامنين مع فلسطين.

وتهدف السفينة إلى نقل المساعدات لغزة، وتحمل على متنها أطباء ونشطاء وصحفيين.

وكانت سفينة المساعدات التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي تم إنشاؤها بمشاركة مبادرات وحملات دولية من مختلف أنحاء العالم، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في 2 مايو الماضي.

وأدى الهجوم إلى ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، بحسب ما أفادت به مصادر التحالف.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا"، آنذاك، أن طائرة نقل عسكرية إسرائيلية حلّقت في محيط جزيرة مالطا لمدة 3 ساعات، قبيل الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة لتحالف أسطول الحرية، كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن طائرة (C-130) أقلعت من قاعدة بإسرائيل، وطافت في أجواء البحر المتوسط قرب مالطا، قبيل الهجوم على السفينة.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم

وشددت إسرائيل الحصار منذ 2 مارس الماضي عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.