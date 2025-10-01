أسطول الصمود العالمي: سفن مجهولة اقتربت من قواربنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر الأسطول الدولي الذي يحاول توصيل مساعدات إلى غزة أن سفنا مجهولة اقتربت من قواربه وبعضها كان يبحر بدون أنوار

وأضاف أسطول الصمود العالمي في منشور على موقع تليجرام أن السفن غادرت ونفذ المشاركون بروتوكولات أمنية تحسبا لاعتراض محتمل، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

ويظهر في مقطع فيديو نشره أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قارب دورية تابع للبحرية الإسرائيلية يمر بجانب السفن القائدة في الأسطول.

وكانت إسرائيل قد اتهمت أمس الثلاثاء الأسطول الذي يحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة بوجود علاقة مباشرة بينه وبين هيئة في الخارج تابعة لحركة حماس، وأرجعت اتهامها إلى وثائق تابعة لحركة حماس.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس" أمس الثلاثاء "تظهر وثائق حماس التي تم اكتشافها في قطاع غزة ويتم الكشف عنها لأول مرة وجود رابط مباشر بين قادة الأسطول وحماس".

ويتجه أسطول الصمود العالمي، المؤلف من 50 قاربا، حاليا نحو غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.