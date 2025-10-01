أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى السرايا في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق.
وقال الدفاع المدني في بيان: «انهيار جزئي في أحد الأسقف في بناء السرايا المبنى القديم لوزارة الداخلية بساحة المرجة وسط مدينة دمشق».
وأضاف أن الحادث جاء أثناء أعمال ترميم البناء الذي سبق وتعرض لحريق في شهر يونيو الماضي.
وأشار إلى أن هناك ما بين خمسة وستة عمال عالقين تحت ركام السقف المنهار، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ عاملين.
ولفت إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.
يذكر أن حريقا كبيرا كان نشب داخل المبنى ذاته في يونيو الماضي، ما أدى إلى احتراق أوراق تالفة وأثاث خشبي في الطابق الأرضي، وامتداد النيران إلى 11 غرفة ضمن الطابق نفسه.