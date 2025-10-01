الأنهار الجليدية السويسرية تشهد رابع أكبر انكماش منذ 1950

استمر انكماش حجم الأنهار الجليدية السويسرية العام الجاري دون هوادة، فيما تحدثت إحدى شبكات مراقبة الأنهار الجليدية اليوم الأربعاء، عن رابع أكبر خسارة في الحجم منذ تسجيل القياسات أول مرة في 1950.

وقالت شبكة مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا (جلاموس) إن حجم الأنهار الجليدية انخفض العام الجاري بواقع 3 %، ما يعادل 4ر1 كيلومتر مكعب أو 4ر1 مليار متر مكعب.

وأضافت جلاموس أن خسارة الأنهار الجليدية كانت ناجمة عن الموجات الحارة في يونيو وأغسطس، عقب حد أدنى من تساقط الجليد في شتاء 2024 – 2025 .

والوضع مقلق بشكل أكبر عندما ينظر له على مدار العشر سنوات الماضية التي شهدت انخفاضا بواقع 25 % في كتلة الجليد.

ولفت مدير جلاموس، ماتياس هوس، إلى أن هذا التطور يزيد المخاطر في المناطق الجبلية.

وقال "الانكماش المطرد في الأنهار الجليدية يساهم في عدم استقرار الجبال. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى أحدث مثل تلك التي وقعت في وادي لوتشنتال عندما دفن انهيار جليدي وصخري قرية بلاتن في مايو".