سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس ائتلاف "دولة القانون" في العراق نوري المالكي ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، أن المالكي استقبل في مكتبه مساء الأحد الحلبوسي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنه "في بداية اللقاء تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية"، في إشارة إلى انتخابات برلمانية أُجريت الثلاثاء الماضي.

وأكدا "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المواطن وتحقيق تطلعاته".

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاثنين النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب (البرلمان) وهم المسئولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدر الائتلاف النتائج بحصده مليونا و317 ألف صوت، وتلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بحصوله على مليون و99 ألفا و826 صوتا.

فيما جاء ثالثا حزب "تقدم" (سني) بزعامة رئيس مجلس النواب السابق الحلبوسي بأكثر من 900 ألف صوت، وفي المركز الرابع ائتلاف "دولة القانون" (شيعي) بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأكثر من 700 ألف صوت.

وفي العراق لا يستطيع حزب بمفرده تشكيل حكومة، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات لتشكيل حكومة، في عملية عادة تستغرق شهورا.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.