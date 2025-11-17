وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الصيني تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، مع نظيره الصيني وانغ يي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، خلال زيارة رسمية بدأها الشيباني للعاصمة الصينية بكين، الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الشيباني، في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" (حكومية)، عزمه إجراء أول زيارة رسمية إلى الصين في نوفمبر الجاري، تلبية لدعوة من بكين.

وقال الشيباني حينها: "أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسيا إلى جانب نظام (بشار) الأسد البائد، وتستخدم الفيتو لصالحه".

وأكد أن سوريا "بحاجة إلى الصين في هذه المرحلة من أجل إعادة الإعمار".

وتأتي هذه الزيارة في إطار تحول مجرى علاقات البلدين، لا سيما أن بكين كانت من الدول الداعمة للنظام السابق، وأعلنت رفع مستوى العلاقات الثنائية معه إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة أجراها الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الصين في سبتمبر 2023.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024، تسعى سوريا الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على الساحة الدولية، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.