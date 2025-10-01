وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا في إسطنبول ديسمبر المقبل

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي في مدينة إسطنبول بتركيا يوم 28 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح Haliç Salonu Hall.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل: "نقدم الفنان الأسطوري وائل كفوري في حفلة غنائية يوم 28 ديسمبر 2025 في إسطنبول".

وكشفت عن أسعار تذاكر الحفل، والتي تبدأ من 55 و100 دولار أمريكي، مرورًا بـ125 و150 دولارًا، وحتى 175 و200 دولار، وصولًا إلى أعلى فئتين بقيمة 250 و300 دولار أمريكي للتذكرة الواحدة.

ويمثل هذا الحفل عودة وائل كفوري لإحياء الحفلات في إسطنبول بعد غياب 3 سنوات، منذ آخر حفلة أحياها في المدينة عام 2022 بمشاركة النجمة إليسا، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا وغنيا خلالها عددًا من الأغنيات المشتركة.

وعلى جانب آخر، يستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي يوم 16 أكتوبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، على خشبة مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات.