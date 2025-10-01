السعودية تقود صفقة استحواذ بـ55 مليار دولار لشراء إلكترونيك آرتس

• صندوق الاستثمارات السعودي يقود الصفقة التاريخية بجانب "أفينيتي بارتنرز" و"سيلفر ليك"..

كشفت وكالة بلومبيرج عن موافقة شركة "إلكترونيك آرتس" الأمريكية، على بيع نفسها في أكبر صفقة استحواذ بالاقتراض الممول على الإطلاق، بقيمة تقدر بنحو 55 مليار دولار.

ويقود الصفقة مجموعة من المستثمرين تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "أفينيتي بارتنرز" التابعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى "سيلفر ليك مانجمنت".

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة ستدفع 210 دولارات للسهم نقدًا، بعلاوة 25 بالمئة عن سعر السهم، مشيرة إلى أن بنك "جي بي مورغان تشيس" سيوفر تمويلا دينا بقيمة 20 مليار دولار، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ صفقات الاستحواذ.

وتُعد الصفقة، التي تشمل تحويل صندوق الاستثمارات السعودي حصته الحالية البالغة 9.9 بالمئة إلى ملكية ضمن الاتفاق، واحدة من أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2025، متجاوزة استحواذ شركة الطاقة " تي إكس يو" عام 2007 البالغ 45 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع ألعاب الفيديو، الذي تصل قيمته إلى 178 مليار دولار، اضطرابات واسعة نتيجة تباطؤ المبيعات وتسريح آلاف الموظفين بعد الطفرة التي حققها خلال جائحة كورونا.

وتشتهر "إلكترونيك آرتس"، ومقرها كاليفورنيا، بألعاب مثل "باتل فيلد" و"مادن إن إف إل" و"إي إيه سبورتس إف سي"، حيث شكلت الأخيرة 4 من بين أفضل 10 ألعاب مبيعًا في الولايات المتحدة العام الماضي.

ومن المنتظر أن يسهم الاستحواذ في تحويل الشركة إلى كيان خاص بعيد عن ضغوط الإفصاحات الدورية للمستثمرين، مع التركيز على تعزيز موقعها في سوق الألعاب الرياضية التي تضمن إيرادات مستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أندرو ويلسون، إن هذه الصفقة "تمثل اعترافا قويا بالعمل الذي قدمته فرقنا المبدعة لبناء ملكيات فكرية بارزة وتجارب استثنائية لمئات الملايين من اللاعبين حول العالم".

وبحسب بلومبيرج، فإن الإصدار المرتقب للعبة "باتل فيلد 6" في أكتوبر المقبل، قد يعزز إيرادات الشركة، في وقت تسعى فيه السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة إلى تكثيف حضورها في صناعة الألعاب العالمية بعد استحواذ مجموعة "سافي جيمز" التابعة له على شركة "سكوبلي" العام الماضي مقابل 4.9 مليارات دولار.