محمد منير: أغنياتي في الأفلام كانت أشهر من العمل السينمائي نفسه

قال المطرب محمد منير، إن أغنياته في الأفلام كانت أشهر من العمل السينمائي نفسه (أي أشهر من الفيلم) بما في ذلك أعماله مع المخرج يوسف شاهين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الصورة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة «النهار»، أنه لا يتخلى في أي حفلة من حفلاته حاليًّا عن أغنية حدوتة مصرية أو أغنية علي صوتك بالغنا.

وأوضح أن هاتين الأغنيتين كانتا جزءًا من أعمال سينمائية لكنهما رافقتاه في مشواره الغنائي.

وأشار منير، إلى أنه في أعماله مع يوسف شاهين كان الأخير يترك له مطلق الحرية في الموسيقى وكلمات الأغنيات والألحان.

وتحدث عن أن أغنية حدوتة مصرية عام 1981 كلفت 4500 جنيه، وكان رقمًا فلكيًّا آنذاك.

وأوضح أنه تعلَّم من شاهين أن هناك فارقًا بين أغنية السينما والأغنية التي تُقدَّم في النوادي الليلية.

وأكد أنه قد يكون متخوفًا من المستقبل، كما أن همَّه يتمثل في أن تعيش مصر في أمان دائم وسلام، مشيرًا إلى أنه يكره الحرب ويرفض أي مؤشرات لها.